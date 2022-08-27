Сосредоточено около 20 тысяч оккупантов, - Хлань о ситуации на правом берегу Херсонщины

ВСУ систематически уничтожают технику и живую силу россиян в Херсонской области. Несмотря на это, оккупанты упорно пытаются удержать свои позиции на правом берегу Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал военный терробороны и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, в течение последнего месяца российские захватчики пытались ремонтировать мосты в Херсонской области, которые были поражены ВСУ.

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россияне стремились перекинуть на Правобережье Херсонщины как можно больше живой силы и техники, чтобы усилить свои позиции вблизи линии фронта.

На сегодняшний день, по разным оценкам, на правом берегу Днепра сосредоточено около 20 тысяч оккупантов. Однако после последних ударов ВСУ оккупанты оказались отрезанными от поставок,

– рассказал депутат Херсонского облсовета.

Как ВСУ уничтожают врага в Херсонской области

Каждый день украинская тактическая авиация наносит удары по живой силе врага, а также по технике россиян. Как рассказал Хлань, 26 августа ВСУ уничтожили 2 российских реактивных системы залпового огня "Смерч", которые обстреливали Николаев.

Эти две системы были поражены у Херсона. Установки выехали, чтобы развернуться для обстрела, и готовились нанести удары по Николаеву. Однако сразу были уничтожены,

– отметил военный ТрО.

Он добавил, что также 26 августа пылал склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке.

"ВСУ последовательно обрезают транспортные артерии россиян для снабжения оружием. Также украинские силы уничтожают запасы врага на Правобережье, таким образом "подсушивая" оккупантов ближе к линии фронта", – сказал Хлань.

Сергей Хлань рассказал о поражениях мостов на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

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