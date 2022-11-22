Оккупанты отвели войска вглубь Херсонщины, их количество уменьшилось, – Хлань

Российских оккупантов стало меньше на левобережье Херсонщины. Они отвели большую часть группировки на 20 километров от самого берега, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, жители левобережья сообщали, что российские оккупанты отвели определенную часть войск с левобережья.

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Сейчас вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. На линии 15–20 километров от берега они построили фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы. А основная группировка оккупантов находится примерно на расстоянии 20 километров от берега.

Стратегия у них такова. Вдоль побережья Днепра в основном расположены наблюдательные пункты. Далее идет артиллерия, а немного вглубь – основные части оккупантов, которые на расстоянии в 20 километров от побережья Днепра,

– отметил Хлань.

Как ВСУ в дальнейшем будут освобождать Херсонщину

Как отмечает Хлань, оккупанты покинули правобережье под давлением ВСУ из-за трудностей с логистическим обеспечением группировки. Ближе к зиме Днепр становится более тяжелым для переправ из-за погодных условий.

Именно поэтому маловероятно, что ВСУ будут форсировать Днепр, чтобы выбить захватчиков с левого берега. Там можно понести серьезные потери.

Скорее всего, украинские военные будут держать под огневым контролем левый берег и админграницу с Крымом. А масштабные сухопутные операции начнутся с территории Запорожской области.

Хлань рассказал, какая ситуация сейчас на левобережье Херсонщины: смотрите видео

Какая ситуация на освобожденной части Херсонщины: коротко