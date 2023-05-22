В Херсонской области началась "ротация" коллаборантов, гауляйтеры бесследно исчезают, – Хлань

В Херсонской области россияне и предатели начинают осознавать, что ВСУ уже близко. В частности, там происходит "ротация" коллаборантов.

Гауляйтеров первой волны, которые начали сотрудничать с врагом, начинают то ли преследовать, то ли они просто убегают в Крым. Об этом 24 Канала сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Коллаборанты бесследно исчезают

Например, Эдуарт Репиевский, Павел Филипчук и другие бесследно исчезли. Уже хорошо известно, что судьба коллаборантов – либо заключение, либо "концерт Кобзона".

У нас они получат пожизненное. Или отправятся на "концерт Кобзона", как Кирилл Стремолусов,

– акцентировал депутат Херсонского областного совета.

Поэтому они исчезают, убегают или скрываются. Сейчас в Херсонской области появляются новые коллаборанты, о которых раньше не слышали.

"Я так понимаю, у оккупантов безысходность, они ставят кого угодно. Уже все понимают, как заканчивают предатели", – подытожил Сергей Хлань.

Хлань рассказал о ситуации с коллаборантами в Херсонской области: смотрите видео

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