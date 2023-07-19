Оккупанты возвращаются на свои позиции: какая ситуация на Херсонщине после ухода воды

Последствия от подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, еще ощутимы. Однако ситуация на правом берегу Херсона значительно лучше, чем на оккупированном левобережье.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, из-за подрыва Каховской ГЭС подтопило территорию и правого, и левого берегов Херсонщины.

Смотрите также Казацкая история, уничтоженная дважды: что скрывало Каховское водохранилище и следует ли восстанавливать ГЭС

Однако правобережье расположено значительно выше Днепра, поэтому подтопление произошло только в районах и населенных пунктах, расположенных именно у берега.

В самом Херсоне серьезно пострадал микрорайон Остров, который находится фактически на Днепре. Но сейчас оттуда почти полностью отошла вода.

Там идет преодоление последствий крушения. Анализируют какие дома непригодны к жизни, какие еще можно отремонтировать. Идет работа по откачке воды из подвалов. В некоторых местах на острове вода еще стоит. Но в целом на правом берегу почти не было подтопления сельскохозяйственных земель,

– заметил Хлань.

Смотрите разговор с Сергеем Хланем на ютубе 24 Канала

Какая ситуация на левобережье Херсона

Как подчеркнул Хлань, катастрофическая ситуация была на левом берегу Херсонщины. Там существенно затопило целые населенные пункты типа Алешек или Голой Пристани. Вода была как в жилых домах и сельскохозяйственных угодьях, так и в оборонительных сооружениях оккупантов.

Пока известно, что вода уже почти полностью отошла с левого берега. Оккупанты пытаются восстановить собственные позиции.

Сейчас они массово чинят свои фортификационные сооружения. Рубят алешковский лес, строят свои окопы и блиндажи,

– рассказал Хлань.

Сельского хозяйства на левобережье практически нет. Тамошние фермеры не могут орошать землю из-за подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко