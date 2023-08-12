Трое суток был полный ералаш, – ОК "Юг" о последствиях поражения штаба врага в Новой Каховке

12 августа 2023, 11:36
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Украинские силы 9 августа поразили один из командных пунктов оккупантов в Новой Каховке. Он существенно проредил российское войско на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что этот удар  повлиял на морально-психологическое состояние врага.

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Оккупанты выясняют отношения между собой

В общем, в стане россиян царят панические настроения, военные выясняют отношения между собой. Кроме того, выяснилось, что оплата преданности родине, расположенной за поребриком, очень разная.

Контрактники получают финансовое обеспечение меньше, чем мобилизованные россияне и так называемые зеки. И это вызывает большой резонанс в российской армии,
– подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

Какие последствия для оккупантов имел удар ВСУ по командному пункту в Новой Каховке: смотрите видео

Исходя из этого, оккупанты решают, кто пойдет на передовую, мол, тот, кто получает больше средств, пусть наступает в первых рядах.

"Также из-за этого возникают споры в управлении подразделениями. А поражение командного пункта в Новой Каховке привело к тому, что трое суток был полный ералаш с руководством. Даже некому было управлять войсками и обеспечивать оборону", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Больше об ударе ВСУ по командному пункту россиян в Новой Каховке

  • На оккупированной территории Херсонской области в Новой Каховке 9 августа был поражен пункт управления вражеских войск. Он был обустроен на приборостроительном заводе "Сокол".
  • Позже депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что взрыв был такой силы, что в Новой Каховке даже пропал свет. А российский штаб был уничтожен до основания.
  • Кроме того, из-за уничтожения командного пункта в Новой Каховке, в российской армии царит беспорядок, потеряно управление, и требуется время для его восстановления и переформатирования.
  • В то же время, выявление и точечное поражение вражеских штабов на оккупированных территориях является результатом тщательной и очень хлопотной работы украинских сил.

Автор: Вікторія Грабовська