Тотальная кража денег: какое экономическое состояние оккупированной части Херсонщины
До полномасштабного вторжения России в Украину Херсонщина была очень развитым регионом. Сейчас оккупированная часть области живет только за счет российских дотаций.
Гауляйтеры, назначенные Россией, постоянно разграбляют средства. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Коллаборанты разворовывают средства
Сергей Хлань отметил, что оккупированная часть Херсонской области сейчас живет исключительно на российских дотациях, потому что бизнес сегодня не работает. Оккупанты направляют деньги на дотации фермерам, которые согласились работать по российскому законодательству.
Они отбирают имущество у неперерегистрировавшихся людей, которые не соглашаются работать. В пользу тех, кто с ними работает, они действительно выдают денежные дотации. Именно эти дотации учитываются как "помощь" или деньги, которые направляются на оккупированные территории, – объяснил он.
Кроме того, организовался целый "черный рынок" по торговле жилищными сертификатами, которые оккупанты раздают абсолютно всем, кто находится в 15-километровой зоне от побережья Днепра. На этом обогащаются приближенные к оккупационным органам власти и организаторы сделок этими так называемыми жилищными сертификатами.
Также оккупанты и коллаборанты организуют так называемые доставки угля и других "благотворительных" грузов. Но фактически они разворовывают средства, которые Россия направляет на оккупированные территории.
Кремль постоянно назначает гауляйтерами лиц, которые до полномасштабного вторжения в большинстве были безработными. Они грабят средства, их обвиняют в коррупции, увольняют и назначают на их места таких же лиц.
"Путь этих гауляйтеров недолгий. Их постоянно задерживают за кражу, назначают таких же, новых также задерживают. То есть тотальный воровство. Они уже приняли решение, что даже будут присылать из России гауляйтеров. Но фактически идет тотальное разграбление тех средств, которые они направляют на оккупированные территории", – сказал Хлань.
Что происходит на Херсонщине: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших защитников.
- Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Днепра в Херсонской области сложная ситуация. Украинские силы продолжают удерживать свои позиции. Российские оккупанты терпят большие потери в военной технике и поэтому ограничивают свои подразделения в использовании бронетехники.
- В британской разведке отметили, что на левобережье Херсонской области российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы несмотря на численное преимущество.