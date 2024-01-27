Тотальная кража денег: какое экономическое состояние оккупированной части Херсонщины

До полномасштабного вторжения России в Украину Херсонщина была очень развитым регионом. Сейчас оккупированная часть области живет только за счет российских дотаций.

Гауляйтеры, назначенные Россией, постоянно разграбляют средства. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Коллаборанты разворовывают средства

Сергей Хлань отметил, что оккупированная часть Херсонской области сейчас живет исключительно на российских дотациях, потому что бизнес сегодня не работает. Оккупанты направляют деньги на дотации фермерам, которые согласились работать по российскому законодательству.

Они отбирают имущество у неперерегистрировавшихся людей, которые не соглашаются работать. В пользу тех, кто с ними работает, они действительно выдают денежные дотации. Именно эти дотации учитываются как "помощь" или деньги, которые направляются на оккупированные территории, – объяснил он.

Кроме того, организовался целый "черный рынок" по торговле жилищными сертификатами, которые оккупанты раздают абсолютно всем, кто находится в 15-километровой зоне от побережья Днепра. На этом обогащаются приближенные к оккупационным органам власти и организаторы сделок этими так называемыми жилищными сертификатами.

Также оккупанты и коллаборанты организуют так называемые доставки угля и других "благотворительных" грузов. Но фактически они разворовывают средства, которые Россия направляет на оккупированные территории.

Кремль постоянно назначает гауляйтерами лиц, которые до полномасштабного вторжения в большинстве были безработными. Они грабят средства, их обвиняют в коррупции, увольняют и назначают на их места таких же лиц.

"Путь этих гауляйтеров недолгий. Их постоянно задерживают за кражу, назначают таких же, новых также задерживают. То есть тотальный воровство. Они уже приняли решение, что даже будут присылать из России гауляйтеров. Но фактически идет тотальное разграбление тех средств, которые они направляют на оккупированные территории", – сказал Хлань.

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