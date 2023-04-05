Сырский всегда принимал правильные решения, – Череватый о словах президента относительно Бахмута

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае ухудшения ситуации в Бахмуте будут соответственные решения генерала Александра Сырского на месте. Он всегда принимал взвешенные и правильные решения.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 Канал. Также он ранее отмечал, что возле Бахмута ЧВК "Вагнера" потеряла способность выполнять боевые задания самостоятельно.

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Сырский всегда принимал правильные решения

Череватый отметил, что генерал Сырский, как и в предыдущих операциях, всегда принимал правильные и взвешенные решения, которые полностью коррелировались с военной наукой.

Если он увидит, что польза от удержания Бахмута меньшая в нашем операционном понимании, мы меньше выигрываем, чем получаем, то может быть осуществлен определенный тактический шаг отхода на заявленные позиции. Но это, я подчеркну, при необходимости,

– отметил спикер Восточной группировки войск.

По его словам, сейчас там идет оборонная операция – враг продолжает атаковать.

"За эти сутки произошло 245 обстрелов различными артиллерийскими системами, 21 боевое столкновение, 88 оккупантов было уничтожено, 124 – получили ранения. Были уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата врага, 1 станция радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада", – подытожил Череватый.

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Зеленский сказал, могут ли вывести войска из Бахмута

По словам президента, оперативной ситуацией руководит генерал Александр Сырский. Для него самое главное – сохранить личный состав и не потерять наших военных. Зеленский допустил, что при такой угрозе могут быть соответствующие решения.

Если будут происходить горячие события и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, безусловно, будут соответствующие решения генерала на месте,

– отметил украинский лидер.

Он подытожил, что чем быстрее в Украину доедет амуниция, тем быстрее Силы обороны будут улучшать ситуацию не только в Бахмуте, но и по всей линии фронта.