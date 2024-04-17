Впервые за неделю россияне применили авиацию по Херсонщине, — ОК "Юг"
Ситуация на Юге Украины остается достаточно сложной. Россияне пытаются давить с использованием артиллерии и дронов, также иногда используют и авиацию.
Об этом в эфире 24 Канала сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что на Херсонщине ситуация несколько легче, хотя не абсолютно еще исправлена, потому что хотя бы раз в неделю враг все же использует авиацию, направляя управляемые авиабомбы.
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Напоминают о своем потенциале
В целом сейчас Юг больше страдает от точечных ракетных авиационных ударов, то есть с самолетов тактической авиации из акватории Черного или Азовского морей. Враг выпускает или управляемые авиационные ракеты типа Х-59 или противорадиолокационные Х-31П, чтобы помешать системам противовоздушной обороны.
Несмотря на то, что длительное время противник не мог применять авиацию на Херсонщине, все же раз в неделю враг пытается напоминать о своем потенциале.
Вчера с паузой в неделю россияне атаковали управляемыми авиабомбами Бериславщину,
– сообщила Гуменюк.
В результате удара 17 человек получили акубаротравмы. К счастью, более сложных ранений не было, но есть разрушения жилого и социального сектора, магазина, пункта выдачи гуманитарной помощи и почтового отделения.
Какая ситуация на Запорожье
На Запорожском направлении враг также продолжает давить с использованием авиации там, где нет успеха, в частности в Работино. Оккупанты не могут атаковать и иметь продвижение, поэтому бросают авиабомбы.
Населенным этот пункт назвать нельзя, потому что населения нет и почти полностью все разрушено, однако враг продолжает давление именно на этом направлении. Враг активизируется ближе к Донецкой области, но с нашей зоны ответственности бронетехника также не идет – штурмы чисто пешие,
– сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
По ее словам, Ореховское направление больше всего страдает от применения авиации. Большинство штурмов на этом оттенке фронта приходится на Старомайорское.
Больше о ситуации на Херсонщине
- Российские захватчики днем 16 апреля сбросили управляемую авиационную бомбу на Берислав, что в Херсонской области. Удар пришелся по жилой застройке. В результате взрыва пострадали 17 человек.
- Украинские военные героически удерживают позиции вблизи Крынки, пытаясь расширить плацдарм. Россияне пишут, что ВСУ сумели продвинуться западнее Крынок на 500 метров. Однако Гуменюк отметила, что с такими заявлениями нужно быть осторожными, поскольку линия фронта нестабильна и очень колеблется.
- На левом берегу Херсонщины наши военные противостоят мощной вражеской группировке "Днепр". Кроме этого, оккупанты меняют тактику, ища новые подходы. Сейчас преобладают именно так называемые "пешие штурмы".