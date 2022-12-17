Ставят на человеческий ресурс: Гуменюк рассказала о действиях оккупантов на Юге

На Юге россияне вынуждены постоянно менять места дислокации своей живой силы и техники, поскольку ВСУ регулярно наносят им болезненные удары, вследствие чего оккупанты не перестают подсчитывать потери.

Впрочем, существенно уменьшать количество своих военных в этой зоне фронта они все еще не торопятся. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Людей не считают

По ее словам, враг считает своим самым неисчерпаемым ресурсом именно людей, хотя на самом деле это – нелюди, которые пришли на чужую землю убивать украинцев. Поэтому российское командование делает ставку именно на этот ресурс, и уменьшение военного присутствия не наблюдается.

Но наблюдается "броуновское движение", в котором они пытаются найти себе место под солнцем,

– отметила Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Она добавила, что это все-таки демонстрирует беспокойство и моральную дестабилизацию в состоянии врага, ведь постоянное обустройство новых мест дислокации также очень истощает оккупантов.

Как следствие, у них растет недовольство командованием, которое никак не может определить для них место дислокации и порядок последующих действий. А это, конечно, тоже играет на руку украинской стороне.

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