ВСУ уверенно продвигаются на Юге: имеют успех на нескольких направлениях

Украинские защитники продолжают продвигаться на Юге. ВСУ имеют частичный успех на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Россияне производят оборонные действия на Таврическом направлении.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, на других участках оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ, но не имеют успехов.

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Успехи ВСУ

Жданов отметил, что украинские военные имеют успехи на нескольких направлениях:

Бердянский – продолжаются бои на участке Левадное – Новодаровка, Силы обороны имели успех к западу от населенного пункта Макаровка;

Мелитопольский – продолжаются бои севернее села Роботино, ВСУ имели частичный успех и закрепляются на отраженных у врага позициях.

На Таврическом направлении захватчики продолжают вести оборонные действия, наносить авиационные удары в районе населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей.

На других участках наоборот "качели" продолжается. Враг активно пытается улучшить свое тактическое положение, атаковать наши позиции, но успеха нет нигде. Все попытки россиян атаковать были отбиты, продвижения со стороны оккупантов не было,

– рассказал военный эксперт.

Жданов о ситуации на Юге: смотрите видео

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