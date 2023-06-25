Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, на інших ділянках окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ, але не мають успіхів.

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Успіхи ЗСУ

Жданов зазначив, що українські військові мають успіхи на кількох напрямках:

Бердянський – продовжуються бої на ділянці Левадне – Новодарівка, Сили оборони мали успіх на захід від населеного пункту Макарівка;

Мелітопольський – тривають бої на північ від села Роботине, ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на відбитих у ворога позиціях.

На Таврійському напрямку загарбники продовжують вести оборонні дії, завдавати авіаційних ударів у районі населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей.

На інших ділянках навпаки "гойдалка" продовжується. Ворог активно намагається покращити своє тактичне становище, атакувати наші позиції, але успіху не має ніде. Всі спроби росіян атакувати були відбиті, просування зі сторони окупантів не було,

– розповів військовий експерт.

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