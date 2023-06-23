Россияне подтягивают на Юг все: чем ВСУ отвечают на превосходство врага в воздухе

Российские оккупанты начали активнее применять вертолеты Ка-25 на Юге Украины. Таким образом, враг пытается остановить наступление Вооруженных Сил Украины и нанести большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что украинским бойцам удается эффективно противодействовать господствующей армии России в воздухе.

Читайте также Ориентировочно через месяц может планироваться прорыв в направлении Крыма: фронтовая сводка от Свитана

По мнению военного обозревателя, армия России перебрасывает все возможные виды техники и вооружения на Юг Украины, в частности вертолеты, ведь не может остановить украинское наступление.

"Это армейская авиация, которая используется и в обороне, и в наступлении для того, чтобы уничтожать бронированную технику, оказывать огненное влияние на пехоту и т.д.", – отметил Попович.

Зачем россияне перебрасывают вертолеты К-52 на Юг Украины: смотрите видео

Компенсируют артиллерией

Оккупанты намеренно нагнали боевые вертолеты на аэродром в Бердянске, чтобы подготовиться к отражению наших наступательных действий. Это элемент попытки создать господство в воздухе. Действия вражеской армии по использованию армейской авиации вкладываются в военную науку.

То, что у Украины нет господства в воздухе, является проблемой. Без преимущества в воздухе эффективность несколько уменьшается,

– сказал Попович.

Силы обороны пытаются компенсировать это посредством использования артиллерийских сил и средств.

"Наши бойцы уделяют большое внимание уничтожению артиллерийской составляющей противника. В частности, буксированных пушек, самоходных артиллерийских установок, зенитных сил и средств", – добавил военный обозреватель.

Что известно о контрнаступлении ВСУ: коротко