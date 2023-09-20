Россиянам не удались их замыслы по разным направлениям: как сейчас развиваются события на фронте

Инициатива на поле боя за Вооруженными Силами. Украинские бойцы исчерпывают боеспособность армии России и заставляют оккупантов на Юге отступать ко второй линии обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, объяснив, что будет происходить с вражескими частями, которые потеряли боеспособность.

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Россияне отходят ко второй линии обороны

Оккупанты, вероятно, понимают, где может быть прорыв Вооруженных Сил, ведь в публичной плоскости всегда много информации, поэтому есть возможности для анализа. Кроме того, работает разведка, поэтому скрыть или сохранить эффект неожиданности очень сложно.

Однако враг, несмотря на огромное желание, не смог перехватить инициативу на Купянском направлении. Противнику не удается прорвать украинскую линию обороны. Более того, оккупанты потеряли Клещеевку и Андреевку на Бахмутском направлении. Россияне не смогли затянуть наших бойцов в ловушку на Востоке, когда стремились, чтобы Украина привлекла резервы,

– сказал Мусиенко.

Подобные процессы происходят на Юге нашей страны. Там сохраняются определенные возможности для внезапностей, чтобы ударить по врагу, где он не ожидает. К тому же, растут тенденции для проведения так называемых рейдовых операций с правого на левый берег Херсонской области.

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"Это тоже вселяет надежды и можно оптимистично смотреть на происходящее. Несмотря на то, что основные направления наступления ВСУ известны, мы видим, что украинские силы не перестают удивлять. Инициатива за украинскими войсками", – подчеркнул военный эксперт.

Подразделения армии России, к сожалению, не на всех направлениях потеряли свою боеспособность и продолжают сопротивляться. Например, на участке южнее Работиного наши силы заметно истощают российские подразделения, в то же время оккупанты перебрасывали подкрепления, пытались проводить безуспешные фланговые операции и ряд контратак.

"Заметно, как российские войска все дальше отходят ко второй линии обороны, а в районе Токмака готовятся к оборонным действиям", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Утратили боеспособность

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны смогли уничтожить одни из наиболее подготовленных частей врага. В частности, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельных десантно-штурмовых бригад.

Разбитые части будут отправлять в тыл для восстановления боеспособности, перегруппировки и доукомплектования. Это будет осуществляться на территории России, хотя раньше это делали и на оккупированных территориях, например, в Луганской области,

– отметил Мусиенко.

Несмотря на потерянную боеспособность, враг и сейчас пытается переходить в атаки и вернуть утраченные позиции, в частности, в Клещеевке. Утрата боеспособности российских подразделений открывает перспективы для наших войск, ведь возникают способности продвигаться вперед.

"Помимо освобождения Бахмута и окружающих населенных пунктов, выполняется еще и важная задача лишения боеспособности и уничтожения большого количества врага, который мог быть использован на Купянском направлении, где наступательная операция россиян провалилась, или на Юге для усиления вражеских подразделений", – добавил военный эксперт.

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