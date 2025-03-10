Константинополь находится под контролем Сил Обороны, – DeepState

Минобороны России и "военные" страны-агрессора сделали заявление, что Константинополь в Донецкой области якобы перешел под их контроль. Однако село до сих пор контролируют наши Вооруженные Силы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что происходит в Константинополе в Донецкой области

Аналитики рассказали, что 9 марта противник опубликовал видео "смелой" акции в своих соцсетях. Так, оккупанты запустили несколько групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села и снялись с их "аквафрешами".

Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат,

– рассказали в Deep State.

Зато эксперты отметили, что в Улаклах враг продвинулся и проводит накопление живой силы для дальнейших штурмов на Константинополь.

Какая ситуация в Константинополе сейчас: смотрите на карте

Что писали россияне о Константинополе

Российские "военные" и минобороны врага писали, что на Южно-Донецком направлении штурмовые подразделения группировки войск "Восток" якобы провели зачистку и "закрепились в поселке, расположенном на пути от Курахово в Днепропетровскую область". Говорилось якобы именно о Константинополе.

Оккупанты утверждали, что для поддержки штурмовиков и уничтожения позиций были якобы привлечены расчеты ударных дронов и артиллерия.