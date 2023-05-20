Ситуация критическая, но Бахмут стоит: в Минобороны прокомментировали "взятие" города

Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 20 мая ситуация в Бахмуте – критическая. В то же время, украинские защитники продолжают героически оборонять город.

Евгений Пригожин – главарь вагнеровцев – в который раз соврал, что его людоеды захватили Бахмут. Маляр – заместительница министра обороны – опровергла абсурдное заявление врага.

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В Бахмуте – тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор,

– говорится в сообщении.

Сергей Череватый – представитель Восточной группировки ВСУ – заявил, что подразделения украинских защитников находятся в юго-западной части города. Там герои обороняют позиции и не дают врагу их захватить. Однако российские оккупанты пытаются разгонять информационную волну.

Пригожин врал о захвате Бахмута

Российские оккупанты не могут достичь на фронте никаких успехов. Герои ВСУ ломают все планы врага и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 20 мая ликвидировать удалось уже 202 430 российских оккупантов.

Россия не может получить никаких успехов, поэтому придумывает их. Евгений Пригожин 20 мая в очередной раз заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут. Главарь террористов отметил, что вагнеровцы якобы "передадут" город минобороны России и 25 мая отойдут из него для отдыха.

В сети предполагают, что Пригожин хочет снять с себя ответственность за разгромный провал российских оккупантов в Бахмуте и переложить ее на минобороны и Сергея Шойгу.

Россия перебросила несколько батальонов под Бахмут

Разведка Великобритании сообщает, что Россия за 4 дня перебросила под Бахмут несколько батальонов.

"Учитывая, что Россия, вероятно, удерживает в Украине относительно немного незадействованных боевых подразделений, передислокация является заметным обязательством российского командования", – говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что Россия все еще пытается захватить Бахмут. В то же время, никаких успехов страна-террорист не имеет.