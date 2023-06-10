Не только ЗАЭС: военный эксперт назвал самую большую угрозу от оккупантов

Кроме возможного теракта на Запорожской АЭС, российские оккупанты могут прибегнуть также к подрыву химического завода "Крымский Титан" в Армянске. Таким способом враг попытается остановить наступление ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он напомнил, что захватчики, вероятнее всего, заминировали предприятие.

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"Вероятнее всего, впереди у нас будет проблема с заминированным "Крымским Титаном". Россияне могут взорвать его, как только мы подойдем к Перекопу, чтобы остановить наше наступление", – сказал Свитан.

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Россияне могут не трогать ЗАЭС

Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский Титан") – предприятие по производству титановой продукции, расположенное в оккупированном Армянске. Ночью 24 августа 2018 года произошел выброс неизвестного вещества с завода, и ситуация в городе вышла за пределы нормы. В дальнейшем предприятие может представлять экологическую катастрофу для Херсонской области.

Выброс радиоактивных элементов, который может произойти на Запорожской АЭС, заденет Ростов и Сочи. Поэтому Владимир Путин может и не отважиться на подрыв станции. Хотя может вывести ее из строя.

В то же время подрыв дамбы на Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для атомной электростанции. Ведь благодаря воде из гидроэлектростанции работает система охлаждения ЗАЭС.

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