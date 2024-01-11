В ОК "Юг" ответили, куда россияне перенесли оборонные рубежи в Крыму
Российским захватчикам тревожно во временно оккупированном Крыму. После ряда эффективных ударов ВСУ по вражеским объектам на полуострове командование России решило переставлять системы ПВО и рыть новые окопы.
В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о подготовке оккупантов к обороне Крымского полуострова и передислокации систем ПВО.
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Как враг намекает на важные для себя направления
Накопления на аннексированном полуострове у россиян достаточно велики, в том числе армейской и тактической авиации. Кроме того, сосредоточены средства и пункты связи, являющиеся нервами управления группировкой.
В Крыму также находится большое количество систем противовоздушной обороны. Однако, как отметила Гуменюк, слово "большое" скоро уже будет неуместным, ведь Силы обороны продолжают боевую работу.
Россияне в творческом поиске мест, где можно было бы спрятать то, о чем мы и так знаем,
– сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По ее словам, чтобы нанести удар по конкретным военным объектам в Крыму, необходимо ослабить и систему противовоздушной защиты оккупантов.
Сейчас враг осуществляет определенные маневры имеющимися средствами, намекая таким образом на направления, которые для него более важны. Однако здесь также не исключена и военная тактическая уловка.
"Мы за всем этим следим, изучаем и будем продолжать работать", – отметила Гуменюк.
Подготовка к обороне Крыма
Российские захватчики действуют по своей "уникальной" схеме, которая вряд ли поможет им. Сначала оккупанты рыли окопы и играли в песочек на пляжах Крымского полуострова. Однако сейчас россияне поняли, что не там копали, поэтому перенесли свои усилия на другое направление – севернее.
Там сейчас пытаются что-то обустроить или хотя бы оправдать свое присутствие,
– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По ее словам, враг осведомлен о том, какие рубежи обороны ему будут нужны. Впрочем, оккупанты до сих пор не могут понять, как Вооруженным Силам Украины удается преодолевать многослойные рубежи обороны и продвигаться.
"Работа по заминированию продолжается. Враг работает над усложнением вероятного направления движения Сил обороны. Мы все отслеживаем и опираемся на отчеты партизанского движения, чтобы осознавать, какие сложности нас будут ожидать в дальнейшем. Но мы их не боимся", – добавила Гуменюк.
Работа агентов "Атеш" в Крыму: последние новости
- Кремль отправил в Крым президентский спецборт после нескольких успешных атак ВСУ. Согласно предположениям агентов "Атеш", 6 января на полуостров могли прилететь представители российского генштаба и главного управления ФСБ.
- Партизаны эффективно работают на временно оккупированных территориях. В частности, недавно представители "Атеш" передали Силам обороны информацию о местонахождении скрытой в Севастополе системы "Панцирь-С1".
- Также 10 января агенты движения "Атеш" обнаружили и сообщили детали о тренировочном лагере и личном составе российских оккупантов в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма.