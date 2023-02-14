Крымские коллаборанты начали сотрудничество с Пригожиным: помогает им сбежать
В Крыму развешивают плакаты с призывами вступать в ЧВК "Вагнер". Оккупационные власти охотно сотрудничают с Евгением Пригожиным. Поговаривают, что "крышует" все это предатель Украины Сергей Аксенов.
Это государственная политика Кремля, поэтому в подобных процессах нет ничего удивительного. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.
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Коллаборанты чувствуют, что ВСУ уже близко
По словам Чистикова, на территории временно оккупированного Крыма также создают местные частные военные компании, в том числе охранные фирмы, с которыми заключают контракты якобы для обеспечения порядка на новооккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Но на самом деле люди будут использоваться для участия в военных операциях и охраны так называемых "лидеров".
"Коллаборанты понимают, что освобождение Крыма приближается. Они уже думают о том, как обеспечить свою безопасность и вывоз имущества под охраной. Поэтому взаимодействие с Пригожиным не удивительно", – подытожил Денис Чистиков.
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Что происходит в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму ФСБ устроила обыски в домах крымских татар. Представители спецслужбы задержали и увезли в свое отделение нескольких мужчин.
- Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на территории полуострова началась антиукраинская истерия. Оккупационная администрация запрещает украинскую символику и даже песни.
- На Новый год в Крыму произошло то, чего никак не ожидали оккупационные власти. Так, в новогоднюю ночь после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Симферополе, Евпатории, Керчи и Джанкое запустили салюты. Такие проукраинские проявления демонстрируют, что в Крыму есть люди, которые поддерживают Украину и ждут ВСУ.