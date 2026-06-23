Уже в августе, – бывший сотрудник СБУ рассказал, с какими серьезными проблемами столкнутся россияне в Крыму

Украина продолжает почти каждый день наносить мощные удары по объектам в оккупированном Крыму. В результате этих атак ситуация на полуострове становится всё более сложной и в конечном итоге может ухудшиться до критического состояния.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в беседе с 24 Каналом, что российские чиновники скрывают от верхушки Кремля реальную ситуацию, сложившуюся в Крыму в результате украинских атак. Напомним, что 21 июня так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове полностью приостановлена продажа бензина. Топливо будет отпускаться только административным и силовым государственным службам.

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Когда в Крыму может наступить критическая ситуация?

Ступак подчеркнул, что Крым сейчас превращается в безлюдную местность. Курортного сезона там нет, денег – нет, просто находиться там – уже некомфортно. Последние полтора месяца наблюдаются проблемы с топливом, продолжаются плановые отключения света и введены графики. С каждым днем ухудшается ситуация с обеспечением продуктами питания, товарами первой необходимости и медикаментами.

Моя субъективная оценка – примерно уже в августе мы увидим сокращение возможностей ввоза в оккупированный Крым и вывоза оттуда товаров примерно на 70–80%. Именно на эту цифру можно существенно сократить любое снабжение,

– считает бывший сотрудник СБУ.

Это, по его мнению, не означает, что люди будут бежать из Крыма. К тому же оккупанты закрепили в своей конституции, что полуостров входит в состав России, и они будут стоять до последнего.

Ступак спрогнозировал, какая ситуация сложится в Крыму в августе: смотрите видео

Однако, как считает Иван Ступак, в Кремль не докладывают, какая на самом деле сложилась ситуация в Крыму. Потому что подчинённые боятся реакции со стороны первых лиц или же со стороны Владимира Путина. Доклады, скорее всего, носят довольно осторожный характер: например, сообщается не о взрывах, а о "хлопках", или не о пожаре, а о "задымлении". С помощью такого самообмана создается картина о том, что определенные проблемы на Крымском полуострове существуют, но ситуация держится под жестким контролем.

Однако местные оккупационные власти уже готовят обращение к российскому правительству с расчетом понесенных убытков и упущенной выгоды за этот период. Также они будут просить о компенсации этих расходов. И Москва, как считает бывший сотрудник СБУ, будет вынуждена это сделать, потому что Крыму нужно каким-то образом выживать.

Отметим, что после украинских атак по оккупированному Крыму на полуострове были введены определенные ограничения. В частности, общественный транспорт будет курсировать только с 05:00 до 21:00. Торговые центры будут работать с 07:00 до 20:00. Также отменены массовые мероприятия. Кроме того, в Крыму ввели графики отключения электроэнергии.