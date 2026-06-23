Експрацівник СБУ Іван Ступак зазначив у розмові з 24 Каналом, що російські чиновники приховують від верхівки Кремля реальну ситуацію, яка склалася у Криму внаслідок українських атак. Нагадаємо, що 21 червня так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові повністю зупинено продаж бензину. Пальне відпускатиметься тільки адміністративним та безпековим державним службам.

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Коли в Криму може настати критична ситуація?

Ступак наголосив, що Крим зараз перетворюється на безлюдну місцевість. Курортного сезону там немає, грошей – немає, просто перебувати там – вже некомфортно. Є проблеми з паливом останні півтора місяця, тривають віялові відключення світла і запроваджені графіки. Кожного дня погіршується ситуація із забезпеченням продуктами харчування, першої необхідності, медикаментами.

Моя суб'єктивна оцінка – приблизно вже у серпні ми побачимо зменшення можливостей ввезення до окупованого Криму і вивезення звідти товарів приблизно на 70 – 80%. Саме на цю цифру можна суттєво перерізати будь-яке забезпечення,

– вважає ексспівробітник СБУ.

Це, на його думку, не означає, що люди тікатимуть з Криму. До того ж окупанти записали у своїй конституції, що півострів входить до складу Росії, і вони стоятимуть до останнього.

Ступак спрогнозував, яка ситуація буде в Криму у серпні: дивіться відео

Проте, як вважає Іван Ступак, у Кремль не доповідають, яка дійсно ситуація склалася у Криму. Тому що підлеглі бояться реакції від перших осіб або ж від Володимира Путіна. Доповіді, скоріш за все, є доволі обережними, наприклад, повідомляється не про вибухи, а про "хлопки" або не про пожежу, а про "задимлення". За допомогою такого самообману створюється картинка про те, що певні проблеми на Кримському півострові існують, але ситуація тримається на жорсткому контролі.

Проте місцева окупаційна влада вже готує звернення до російського уряду з калькуляцією втрат, які були завдані, і неотриманого прибутку за цей період. Також вони прохатимуть про компенсування цих витрат. І Москва, як вважає ексспівробітник СБУ, буде змушена це зробити, тому що Криму потрібно якимось чином виживати.

Зазначимо, що після українських атак по окупованому Криму на півострові були запроваджені певні обмеження. Зокрема, громадський транспорт здійснюватиме рух тільки з 05:00 до 21:00. Торгівельні центри працюватимуть з 07:00 до 20:00. Також скасовані масові заходи. Крім того, в Криму ввели графіки відключення електроенергії.