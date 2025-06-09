Должно быть интересно, – Андрющенко анонсировал "взрывные" новости из Севастополя

Из-под Севастополя ожидаются "взрывные" новости. Во временно оккупированном Крыму очень активно работала противовоздушная оборона. Есть информация, что ракеты "Нептун" должны были посетить мыс Тарханкут, где размещена российская ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, нужно добивать Крымский мост.

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"Нам надо добивать Крымский мост, если уж так расшаталось после этого. Скорее всего, мы за это взялись. Потому что из Севастополя уже раздавались взрывы. Потом была пауза, а потом – снова раздавались взрывы. Наши источники говорят, что должно быть интересно", – сказал он.

"Это путает карты россиян"

Петр Андрющенко отметил, что проводится какая-то операция наших Сил обороны комплексно с ГУР. Вероятно, украинцев ожидают хорошие новости. Однако в последнее время результаты операций, которые проводятся, мы видим не всегда, или же их приходится долго ждать. Возможно, станет известно до конца недели.

Например, на прошлой неделе с территории Запорожской области множество прекрасных новостей, о которых не все можно рассказывать. У россиян очень большие проблемы с инфраструктурой. Поэтому враг не очень хочет ехать по новой железной дороге.

Поэтому это прекрасные новости. Думаю, примерно то же самое нас ждет с Крымом, когда оно пойдет массивом. Замечательно, потому что это сильно меняет карту боевых действий и спутывает карты россиян,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что по атакам относительно оккупированных территорий наблюдаются прекрасные результаты. Давно такого не было. Однако нужно, чтобы география ударов по вражеским объектам немного расширилась.