У Путина две любимые "игрушки": зачем оккупантам жертвы среди гражданских

Все чаще появляются сообщения о взрывах в оккупированном Крыму. Россияне не перестают винить в обстрелах Украину, но наши Вооруженные Силы атакуют исключительно военные объекты, а не гражданские.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, российская пропаганда хотела бы использовать такую "картинку" для своих целей.

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Оккупанты хотят кровавой "картинки"

Цель украинских ударов исключительно военные или квази-военные объекты, то есть обеспечивающие военную отрасль. Однако для россиян важно показать погибших и жертвы среди гражданского населения.

Эту "картинку" они могут "продать" западным медиа, начать рассказывать о "киевском режиме", но никогда не было таких случаев, когда украинцы намеренно били по гражданским объектам,

– рассказал Иван Ступак.

Случаются опосредованные удары, когда работает российская ПВО, падают обломки, но случаев, когда ракета прилетела в гостиницу или общежитие, никогда не было. Такой "картинки" у россиян нет, хотя они хотели бы разыграть ее медийно.

"Они могли бы расшатать поддержку Украины, но, благодаря нашим ВСУ, прямых жертв среди российских гражданских не было и российская пропаганда этим не воспользовалась, хотя очень на это рассчитывает", – подчеркнул Ступак.

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У Путина есть две любимые "игрушки"

Боясь ударов по Крымскому мосту, россияне пытаются замаскировать его с помощью дыма. Это они делают, когда на полуострове объявляют воздушную тревогу. По их мнению, ракета не сможет распознать цель и не попадет туда, куда имела.

Они делают все от них зависящее, чтобы сохранить любимую "игрушку Путина". У него их две – Крым, который он аннексировал и получил чрезвычайную эйфорию российского населения, и Крымский мост, связывающий эту "игрушку" с материковой частью России. Поэтому все силы в защиту Крыма и Крымского моста,

– подчеркнул экссотрудник СБУ.

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