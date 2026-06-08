Паника нарастает: в Крыму сметают продукты с полок, а горючее нельзя купить даже по талонам

Оккупированный Крым сталкивается не только с дефицитом топлива, но и отсутствием в магазинах определенных пищевых продуктов. Если до недавнего времени украинские дроны поражали только вражеские НПЗ, то сейчас уже имеют огневой контроль над сухопутным коридором в Крым, тем самым перерезают логистику России. А это порождает новые проблемы.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала констатировал, что сейчас на полуострове наблюдается крупнейший за период его оккупации топливный кризис.

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Продажа талонов на топливо по QR-кодам

Ранее Крым сталкивался уже с дефицитом бензина после ударов по НПЗ, но тогда Россия пыталась решить эту проблему, доставляя топливо из российских регионов и это ей удавалось сделать. Однако сейчас ситуация другая – логистика очень затруднена из-за атак дронов.

Сейчас говорят, что появляется в свободной продаже топливо АИ-92, но пока люди доезжают – его уже на заправках нет. Очень большие очереди. Власти запрещают фотографировать это. Предусмотрены административные наказания, штрафы,

– озвучил Бариев.

Он также рассказал, что люди, которые не дождались на АЗС горючего, вынуждены были оставить свой транспорт там. Есть указание брошенные машины эвакуировать. Сейчас введена уголовная ответственность для тех, кто в Крыму продает талоны на получение бензина. Такие в частности выдавали предприятия своим работникам, чтобы те могли доехать до места работы.

Сегодня на полуострове работают два основных поставщика топлива: "АТАН" и "ТЭС". По словам Бариева, даже те, кто имеют талоны, получить благодаря им бензин не могут. Впоследствии были предусмотрены QR-коды на талоны, по которым жители могли заправиться на АЗС сети "ТЭС".

Человек получал персональный код, который давал право приобрести 20 литров топлива для конкретного авто через российское приложение "Макс", однако они за считанные минуты закончились. Объем этих кодов ежедневно равен объему топлива в свободной продаже в сутки. Сгенерировать его гражданин может один раз в неделю.

Что происходит сейчас в Крыму: смотрите видео

Люди сметают с полок бакалею, а вместо такси теперь лошади

Кроме сложной ситуации вокруг бензина, появилась новая проблема – опустевшие полки в супермаркетах. Бариев рассказал, что люди начали скупать крупы, сахар и другие продукты длительного хранения. Оккупационная власть обратилась к людям и заявила, что на складах якобы всего достаточно и призвала не паниковать.

"Когда мы говорим о логистике, то надо сказать, что в Гвардейском были взрывы, повреждена подстанция для обеспечения электровозов, поставки электроэнергии на железную дорогу. Это существенно влияет на логистику. Кроме того, россияне начали благодаря автобусам перевозить пассажиров в Керчь для того, чтобы оттуда они могли ехать в Россию. Но автобусы тоже предусматривают расходы горючего", – объяснил Бариев.

В Симферополе и Севастополе общественный транспорт пока не курсирует. На рейсы не вышло до 400 автобусов. А в Белогорске, как рассказал Бариев, уже изобретательные граждане начали использовать в качестве такси лошадей с тележками.

Крым возвращается в XIX век чтобы каким-то образом обеспечить логистику. Туристы, которые сейчас находятся там, будут добираться до Керченского моста на лошадях,

– предположил Бариев.

Член Меджлиса крымскотатарского народа подытожил, что население на полуострове все больше начинает говорить о том, что находиться в Крыму становится опасно, а проблем становится больше. Поэтому из-за опасений, что логистика может усложниться еще сильнее, начинают запасаться продуктами питания.

Какие объекты в Крыму были недавно атакованы?