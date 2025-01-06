Живая сила не дает результатов, – комбат сказал, как Россия видоизменила тактику на Купянщине

На Купянском направлении россияне не оставляют попыток продвинуться, для чего ежедневно совершает ударно-штурмовые действия. Также враг применяет бронированную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, какую именно цель ставит перед собой противник на Харьковщине. Кроме того, россияне пытаются всеми имеющимися силами и средствами захватить Боровую и занять позиции на берегу реки Оскол.

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Какие задачи россияне выполняют на Купянщине

Федоренко отметил, что противник пытается осуществить два мероприятия:

это попытка выйти на Купянск-Узловой;

пытается расширить клин, который возник до населенного пункта Кругляковка, в направление Колесниковки вверх по течению и также вниз – в направлении Загрызово и Лозовой.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

Враг прибегает к этим мерам, поскольку несет существенные потери. А живая сила не дает результатов и не позволяет выполнить задачи, которые он определяет перед собой,

– отметил Федоренко.

Для того чтобы нарастить удар на штурмовой способности и расширить этот клин, противник снова прибегнул к применению бронированной техники, а также подтянул резерв и как следствие несколько изменил тактику.

Враг применяет первым усиленный броней танк, и если раньше он выполнял задачи исключительно по разминированию, чтобы остальная колонна втянулась, то сейчас танк идет с боеукладкой и поддерживает дополнительной огневой мощью. То есть машины стреляют перед собой, пытаясь прижать Силы обороны к земле и максимально застать врасплох,

– объяснил командир батальона.

Он рассказал, что несколько дней назад был ночной штурм, противник привлек 10 единиц техники, из которых потерял пять. На каждой единице техники находилось от пяти до семи пехотинцев. Утром он пошел на повторный штурм, и как следствие четыре единицы техники противника были сожжены.

"Это совместная работа 77 аэромобильной бригады, 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и батальона "Ахилес", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Обратите внимание! Батальон ударных БпАК "Ахиллес" проводит сбор на дроны с оптоволокном. Карточка: 4441 1111 2865 7701

Тем не менее штурмовые действия противника продолжаются. Именно сейчас он привлекает для атак живую силу и одновременно комплекс мер: работает артиллерией, авиацией, беспилотными системами.

Напомним, что оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщало об атаках россиян 2 января позиции ВСУ в районах Волчанска, Загрызово, Двуречной и Кругляковки. В результате огневого воздействия некоторые позиции ВСУ были повреждены. В то же время принимались меры по стабилизации ситуации.