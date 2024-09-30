Враг потерял почти всю броню: как ВСУ отбили российскую атаку с полсотней техники на Купянщине

Возле села Песчаное Купянского района российские оккупанты применили полсотни единиц техники. Украинским защитникам удалось уничтожить и повредить 40 единиц легкобронированной и бронированной техники врага.

Также ВСУ уничтожили и повредили российские машины, которые обеспечивали сопровождение и логистику, двухколесные мотоциклы. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Силы обороны, все бригады, которые держат отрезок, сработали как единый механизм и продолжают так работать. После привлечения 50 единиц только брони противник никакого тактического успеха на поле боя не получил и потерял почти всю свою броню. Это очень существенный результат", – подчеркнул военный.

По его мнению, в будущем захватчики будут прибегать к такой тактике, однако на данный момент не смогут таким образом получить тактическое преимущество на поле боя.

Обратите внимание! За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 27 единиц вражеских боевых бронированных машин. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия потеряла 17 503 единиц брони.