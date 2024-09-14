Враг все для этого будет делать: военный предположил замысел россиян на Купянском направлении

За предыдущие периоды российские оккупанты имели частичный тактический успех на Купянском направлении. Одной из основных задач врага было дойти до реки Оскол и занять плацдарм на левобережной Купянщине.

Для россиян это очень важно, потому что так они могут достичь ряда стратегических целей. Это 24 Каналу отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Одной из основных задач было дойти до реки Оскол и занять плацдарм на левобережной Купянщине. Для противника это очень важно, потому что он достигает ряда стратегических целей. В частности, на линии боестолкновения. Но своевременно принятые решения руководством ВСУ", – сказал он.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ сообщил, что в течение прошлых суток на Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

Какова цель врага

Юрий Федоренко отметил, что сегодня динамика боевых действий понемногу переходит на сторону Сил обороны. Продвижение врага на Купянском направлении существенно замедлилось. Только за вчерашний день украинским бойцам удалось уничтожить пять единиц бронированной техники врага. Говорится об одном танке, два МТ-ЛБ, две БМП, которые везли штурмовую пехоту к передней линии боевого соприкосновения.

Замысел врага выйти к реке Оскол, в частности, имеет цель двигаться к Купянску-Узловому и Купянску. Купянск-Узловой – это прямой шаг к правобережному Купянску. Поэтому оккупанты будут давить.

Враг будет делать, по моему мнению, все попытки зайти на Купянск-Узловой. Но я более чем убежден, что противнику этого не удастся реализовать,

– считает командир батальона.

Какая ситуация возле Купянска: карта