Это была задача ВСУ: что происходит на Курском направлении

Курская операция ВСУ очень важна, чтобы сковать силы врага и нанести им максимальный ущерб. Сейчас россияне накопили там большое количество личного состава.

На самом деле украинским защитникам нужно оттянуть силы оккупантов с других направлений на нашей территории. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

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"Это была задача нашей группировки. Там действуют наиболее подготовленные бригады для того, чтобы оттянуть эти российские силы. Чем больше захватчиков уничтожаем на Курщине, тем меньше их приходится уничтожать на Покровском или Кураховском направлении", – сказал он.

Ситуация в Курской области

Павел Лакийчук отметил, что на Курщине, в отличие от других участков, продолжается маневровая война. Чем больше россиян будет накапливаться на Курском направлении, тем мощнее будет их натиск.

Может наступить такой момент, когда та выгода, которую мы имеем от этой операции, может превысить угрозы. Тогда нашему подразделению правильно будет отойти на свою землю. Но, очевидно, еще не то время,

– объяснил он.

К слову, военнослужащий Мстислав Баник рассказал, как Курская операция влияет на ситуацию на других направлениях. В частности, благодаря действиям ВСУ на Курщине Россия перебросила часть подразделений на это направление. Это облегчило работу украинских защитников на других участках фронта.