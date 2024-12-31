Россияне держали его с солдатами КНДР: ССО заняли село в Курской области
Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ провели успешные наступательные действия и смогли занять один из населенных пунктов в Курской области России. Ранее это село россияне контролировали с военными КНДР.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение Сил специальных операции ВСУ.
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Рейнджеры провели наступление в Курской области
Военные 6-го полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, выполняющих задачи в Курской области, смогли провести успешное наступление и зайти на позиции россиян в одном из населенных пунктов области.
ВСУ провели наступление в Курской области / Скриншот 24 Канала
До этого по территории работала украинская артиллерия. Впоследствии воины ССО зашли в село, отбили его и провели зачистку в рамках специальных действий в этом районе.
Оказалось, что эту деревню русские держали с войсками Северной Кореи. Враги были уничтожены.
ВСУ провели бой и зачистили село / Скриншот 24 Канала
Свою успешную работу рейнджеры снимали на видео.
ВСУ успешно заняли одно из сел в Курской области / Скриншот 24 Канала
Для чего Украина проводит Курскую операцию
В Центре исследований армии отметили, что Курская операция может помочь Украине бороться с врагами, но вряд ли приблизит конец войны. Бои в этом направлении имеют тактические и оперативные задачи. К тому же пребывание ВСУ на территории России создало определенный прецедент.
Стратегическое значение Курской операции сохранится, даже если Украина будет вынуждена перебросить военных отсюда на другие направления фронта.