Как будут действовать россияне на левом берегу Херсонщины: военный эксперт назвал тактику врага

Россияне на левобережье Херсонщины могут укрепляться и строить фортификационные сооружения. Следовательно, не стоит недооценивать врага на этом направлении, ведь говорится о войне ресурсов.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что группировкой российских войск "Днепр" руководит генерал Михаил Теплинский. Для него вопрос обороны очень важен.

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Какую тактику может использовать враг

Российский командир, вероятно, постарается создать мощную и разветвленную сеть инженерно-фортификационных сооружений на левобережье. Сейчас время работает не в пользу Украины, однако у нас все-таки есть определенные ресурсы для того, чтобы не позволить врагу реализовать свою тактику.

Победу одерживает та сторона, у которой больше ресурсов. Поэтому нужно просчитывать все вызовы и действовать в соответствии с теми средствами, которыми мы обладаем.

Мы можем жить в иллюзорном мире, но война – дело рациональное. Если есть ресурсы, то наступаем. Если не хватает, заходим в стратегическую оборону. А для того, чтобы усилить оборонительные позиции – строим фортификации,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Следовательно уместен акцент именно на создании таких оборонительных рубежей. Они будут защищать наших воинов от вражеской авиации и артиллерии. Также будут замедлять продвижение врага даже там, где у него есть преимущество в живой силе, бронетехнике или артиллерии.

Ситуация на левобережье Херсонщины: что известно