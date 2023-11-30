Враг подбрасывает резервы на левобережье Херсонской области: что может усилить возможности ВСУ

Российские оккупанты не ожидали, что ВСУ будут активно действовать на левом берегу Херсонской области. Сейчас враг перебрасывает туда резервы, в частности, с Востока и Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, усилить ВСУ могут средства для перебрасывания войск и техники, дальнобойное оружие и авиация.

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Приоритетное направление для врага

Роман Костенко отметил, что сейчас левый берег Херсонской области стал приоритетным направлением для захватчиков. Враг создает воздушно-десантную дивизию, перебрасывает отдельные подразделения.

Форсирование реки Днепр – сверхсложная задача, но Силы обороны ее выполнили. Оккупанты этого не ожидали. Теперь стоит вопрос о расширении и удержании этого плацдарма. Враг начал активно применять авиацию, пытаясь сбросить украинские войска в Днепр.

Задача наших защитников – расширить плацдарм, чтобы можно было маневрировать, накапливать войска и беспрепятственно снабжать их через реку. Но там и местность очень трудная, и врага много. Враг начал подбрасывать резервы, в частности, снимать с Восточного направления и Крыма. Россияне видят, что у них здесь может быть проблема,

– объяснил он.

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Усиление ВСУ

Народный депутат подчеркнул, что украинским защитникам на этом направлении могут помочь силы и средства, которые могут перебрасывать наши войска. В частности, это лодки, которые требуются при форсировании.

Силы обороны не могут перебрасывать технику на левобережье. Наступать пехотой без техники на танки и артиллерию это сложная задача. Кроме того, оккупанты имеют преимущество в авиации.

Также дальнобойное оружие, которым мы сможем вести контрбатарейную борьбу. Это дальнобойные снаряды для обычной полевой артиллерии, HIMARS, ATACMS, которые позволят поражать скопления врага, их ударные группировки, стоящие на дальнем расстоянии, в готовности выдвинуться, если мы будем более массово переходить на левый берег,

– объяснил Костенко.

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