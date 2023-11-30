Враг подбрасывает резервы на левобережье Херсонской области: что может усилить возможности ВСУ
Российские оккупанты не ожидали, что ВСУ будут активно действовать на левом берегу Херсонской области. Сейчас враг перебрасывает туда резервы, в частности, с Востока и Крыма.
Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, усилить ВСУ могут средства для перебрасывания войск и техники, дальнобойное оружие и авиация.
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Приоритетное направление для врага
Роман Костенко отметил, что сейчас левый берег Херсонской области стал приоритетным направлением для захватчиков. Враг создает воздушно-десантную дивизию, перебрасывает отдельные подразделения.
Форсирование реки Днепр – сверхсложная задача, но Силы обороны ее выполнили. Оккупанты этого не ожидали. Теперь стоит вопрос о расширении и удержании этого плацдарма. Враг начал активно применять авиацию, пытаясь сбросить украинские войска в Днепр.
Задача наших защитников – расширить плацдарм, чтобы можно было маневрировать, накапливать войска и беспрепятственно снабжать их через реку. Но там и местность очень трудная, и врага много. Враг начал подбрасывать резервы, в частности, снимать с Восточного направления и Крыма. Россияне видят, что у них здесь может быть проблема,
– объяснил он.
Костенко о ситуации на левобережье Херсонской области: смотрите видео
Усиление ВСУ
Народный депутат подчеркнул, что украинским защитникам на этом направлении могут помочь силы и средства, которые могут перебрасывать наши войска. В частности, это лодки, которые требуются при форсировании.
Силы обороны не могут перебрасывать технику на левобережье. Наступать пехотой без техники на танки и артиллерию это сложная задача. Кроме того, оккупанты имеют преимущество в авиации.
Также дальнобойное оружие, которым мы сможем вести контрбатарейную борьбу. Это дальнобойные снаряды для обычной полевой артиллерии, HIMARS, ATACMS, которые позволят поражать скопления врага, их ударные группировки, стоящие на дальнем расстоянии, в готовности выдвинуться, если мы будем более массово переходить на левый берег,
– объяснил Костенко.
Ситуация на левобережье Херсонской области: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь и наносят удары по тылу врага.
- Аналитики ISW отметили, что оккупанты не могут создать сплоченное войско на левобережье Херсонской области. Российская группировка сил "Днепр" деградирует. Но повлияет ли это существенно на ситуацию на фронте – пока неизвестно.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что левобережье Херсонской области – сейчас наиболее неудобная позиция для россиян. Врагу сложно ее защищать. Кроме того, у захватчиков наблюдаются проблемы с логистикой.