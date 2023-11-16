Пробуют по очереди: почему для оккупантов важны Купянское и Лиманское направления

Российские оккупанты атакуют то Купянское, то Лиманское направления. Эти направления стратегически важные. Ситуация сложна на обоих направлениях.

Сейчас враг пробует по очереди наступать на Купянское и Лиманское направления. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Стратегически важные направления

Роман Костенко отметил, что в случае, если россияне смогут выйти на Лиман и пройти Купянск, то создадут угрозу для нашего окружения южнее Славянска, Краматорска и других населенных пунктов. Важно сдерживать врага.

Перед Купянским расположена река Оскол. Там у оккупантов не очень хорошие позиции. Переходя реку, россияне будут в низине, а Силы обороны – на более высоких позициях.

Захватчики всеми силами пытаются атаковать то Купянское, то Лиманское направления. Там продолжаются серьезные боевые действия.

Думаю, оккупанты пробуют по очереди. Две группировки, которая выйдет, та и лучше. Потому что ситуация сложная и на Купянском, и Лиманском направлениях. Любая группировка, которая будет иметь успех, затем повлияет на группировку, которая находится южнее или севернее,

– объяснил депутат.

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