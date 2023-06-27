Россияне активизировались на Лимано – Купянском направлении: Череватый объяснил цель врага
Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ на Лимано – Купянском направлении. За последние сутки враг 6 раз атаковал, совершил 344 артиллерийских обстрела ствольной и реактивной артиллерией и 10 авианалетов.
Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, во время отражения атак ВСУ нанесли россиянам потерь.
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"При отражении этих атак 79 оккупантов были уничтожены, 110 – ранены, подбиты 3 базовых танка россиян Т-72, уничтожены 4 миномета, 5 пушек, самоходная артиллерийская установка "Акация", противотанковый ракетный комплекс и 3 беспилотника", – рассказал спикер.
Цель россиян
Сергей Череватый отметил, что военно-политическое руководство России определило цель захвата Донецкой и Луганской, чтобы можно было "продать" россиянам, что они якобы чего-то достигли, "освободили" псевдореспублики.
Поэтому они и пытаются атаковать. Это были два направления Бахмутское и Лимано – Купянское, где у них сохраняется возможность. Она ни к чему не приводит, кроме потерь. Стягивая туда в частности роты "Шторм-Z", бросая их, они пытаются показать, что давят на нас и как будто есть наступательная динамика,
– объяснил он.
Череватый о ситуации на Лимано – Купянском направлении: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Россия продолжает обстреливать города и деревни Украины. За прошедшие сутки россияне нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 38 боевых столкновений.
- В частности, на Купянском направлении враг безрезультатно наступал в направлении Стельмаховки. Артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении захватчики нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области.
- Наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 состава боеприпасов, 3 других важных целей врага.