Россияне активизировались на Лимано – Купянском направлении: Череватый объяснил цель врага

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ на Лимано – Купянском направлении. За последние сутки враг 6 раз атаковал, совершил 344 артиллерийских обстрела ствольной и реактивной артиллерией и 10 авианалетов.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, во время отражения атак ВСУ нанесли россиянам потерь.

Читайте также Враг провалил наступление на 4 направлениях, продвижение ВСУ: карта боевых действий по состоянию на 27 июня

"При отражении этих атак 79 оккупантов были уничтожены, 110 – ранены, подбиты 3 базовых танка россиян Т-72, уничтожены 4 миномета, 5 пушек, самоходная артиллерийская установка "Акация", противотанковый ракетный комплекс и 3 беспилотника", – рассказал спикер.

Цель россиян

Сергей Череватый отметил, что военно-политическое руководство России определило цель захвата Донецкой и Луганской, чтобы можно было "продать" россиянам, что они якобы чего-то достигли, "освободили" псевдореспублики.

Поэтому они и пытаются атаковать. Это были два направления Бахмутское и Лимано – Купянское, где у них сохраняется возможность. Она ни к чему не приводит, кроме потерь. Стягивая туда в частности роты "Шторм-Z", бросая их, они пытаются показать, что давят на нас и как будто есть наступательная динамика,

– объяснил он.

Череватый о ситуации на Лимано – Купянском направлении: смотрите видео

Что происходит на фронте: последние новости