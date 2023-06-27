Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповування військ із комунікацій Сергій Череватий. За його словами, під час відбиття атак ЗСУ завдали росіянам втрат.

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"Під час відбиття цих атак 79 окупантів було знищено, 110 – поранено, підбито 3 базових танків росіян Т-72, знищено 4 міномети, 5 гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", протитанковий ракетний комплекс та 3 безпілотники", – розповів речник.

Мета росіян

Сергій Череватий зазначив, що військово-політичне керівництво Росії визначило мету захоплення Донецької та Луганської, щоб можна було "продати" росіянам, що вони нібито чогось досягли, "звільнили" псевдореспубліки.

Тому вони і намагаються атакувати. Це були два напрямки Бахмутський та Лимано – Куп'янський, де у них зберігається можливість. Вона ні до чого не призводить, окрім втрат. Стягуючи туди зокрема роти "Шторм-Z", кидаючи їх, вони намагаються показати, що тиснуть на нас і ніби є наступальна динаміка,

– пояснив він.

Череватий про ситуацію на Лимано – Куп'янському напрямку: дивіться відео

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