Россияне привлекли основные ресурсы на Лимано-Купянском направлении: какая причина

Российские захватчики не могут добиться успехов на поле боя, поэтому в ход пошел проверенный метод – ложь. В частности, российская пропаганда цинично заявила о якобы "потере" Украиной сразу трех населенных пунктов вблизи Купянска.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на Купянско-Лиманском направлении происходят безуспешные наступательные действия со стороны российских оккупантов. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Подорвались и решили пойти в наступление

Такие действия врага были достаточно предсказуемы, ведь в конце 2022 года россияне начали формировать мощный кулак для того, чтобы начать контрнаступательные действия в Купянско-Лиманской оси с захватом всего левого берега реки Оскол.

Однако тогда армия России так и не смогла приступить к своей наступательной операции. Здесь возникает вопрос, почему они сейчас взорвались и решили пойти в наступление, когда Силы обороны сформировали мощные линии обороны. К тому же наступательные действия оккупанты начали без привлечения оперативной разведки.

"Россияне не привлекали глубинную разведку и разведку боем. Так почему они сразу привлекли свои основные ударные группировки? По некоторым направлениям оккупанты даже используют резервы", – сказал Коваленко.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Привлекают основные ресурсы

Захватчики по первой линии используют тот ресурс, который необходим для того, чтобы пробивать оборону, продвигаться и демонстрировать мощное давление.

Надо сравнить с Запорожской областью эту ситуацию, чтобы полностью понять, что там не так. В Запорожье сейчас Силы обороны действуют ресурсом ограниченного функционала, отдельными подразделениями, пехотной составляющей,

– отметил военный эксперт.

Основные наши группировки, сконцентрированные для прорыва в Запорожской области, еще даже не вступили в действие. В то же время, россияне на Лимано-Купянской оси привлекают свои основные ресурсы даже с учетом резерва.

"Они пытаются продемонстрировать какую-то максимальную угрозу. Поэтому я воспринимаю это исключительно как ситуативное стремление отвлечь внимание наших войск от Запорожской и Донецкой областей и снизить давление на Южном направлении",

– добавил Коваленко.

Какая ситуация на фронте: последние новости

Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

У Бахмута аэроразведчики Сил специальных операций уничтожили российскую "гордость" – комплекс "Триада". Пропагандисты называют ее "убийцей спутниковой связи".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сегодня контрнаступление ВСУ отстает от графиков. Однако вместе с тем он идет по плану. Кроме того, как отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, у воинов Украины уже есть невероятные успехи.