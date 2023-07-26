Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що наразі на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбуваються безуспішні наступальні дії з боку російських окупантів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Підірвалися й вирішили піти у наступ

Такі дії ворога були досить передбачувані, адже наприкінці 2022 року росіяни почали формувати потужний кулак для того, аби розпочати контрнаступальні дії у Куп'янсько-Лиманській осі з захопленням усього лівого берегу річки Оскіл.

Однак тоді армія Росії так і не змогла розпочати свою наступальну операцію. Тут виникає питання, чому вони зараз підірвалися і вирішили піти у наступ, коли Сили оборони сформували потужні лінії оборони. До того ж наступальні дії окупанти розпочали без залучення оперативної розвідки.

"Росіяни не залучали глибинну розвідку й розвідку боєм. То чому вони відразу залучили свої основні ударні угруповання? За деякими напрямками окупанти навіть використовують резерви", – сказав Коваленко.

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Залучають основні ресурси

Загарбники по першій лінії використовують той ресурс, який потрібний для того, аби пробивати оборону, просуватися й демонструвати потужний тиск.

Треба порівняти з Запорізькою областю цю ситуацію, аби повністю зрозуміти що там не так. На Запоріжжі зараз Сили оборони діють ресурсом обмеженого функціонала, окремими підрозділами, піхотною складовою,

– зазначив військовий експерт.

Основні наші угрупування, які сконцентровані для прориву у Запорізькій області ще навіть не вступили в дію. Водночас росіяни на Лимано-Куп'янській осі залучають свої основні ресурси навіть з урахування резерву.

"Вони намагаються продемонструвати якусь максимальну загрозу. Тому я сприймаю це виключно як ситуативне прагнення відвернути увагу наших військ від Запорізької та Донецької областей і зменшити тиск на Південному напрямку",

– додав Коваленко.

Важливо! Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву, яку напередодні зробило міноборони Росії про те, що окупаційні війська нібито "змусили українські сили відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти", а ще буцімто захопили Сергіївку.

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