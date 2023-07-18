Идет сложная работа, – военный о вражеской группировке на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила более 100 тысяч личного состава. Враг пытается атаковать ВСУ, однако украинские защитники отбивают российские атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 роты 128-го батальона 112 бригады ТРО Юрий Федоренко. По его словам, почти по всем направлениям инициатива принадлежит ВСУ.

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ВСУ отбивают атаки врага

Федоренко отметил, что на Купянско-Сватовском направлении захватчики продолжают совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь понять, есть ли слабые места в обороне ВСУ. Силам обороны удается отражать все атаки противника. У россиян значительные потери в живой силе и технике.

Военный считает, что вражеская группировка из 100 тысяч оккупантов будет разбита заранее. Командование ВСУ примет все необходимые меры, чтобы россияне не имели успеха в наступательных действиях.

Силы обороны на всех отрезках отражают атаки: где мы идем в наступательные действия и преуспеваем; где противник пытается штурмовать нас, это Марьинка, Лиманское, Купянское, Сватовское направления. Идет сложная работа. Но с уверенностью можно сказать, что Силы обороны держат инициативу почти по всем направлениям,

– сказал он.

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Более 100 тысяч на Лимано-Купянском направлении