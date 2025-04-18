Минус САУ и авто оккупантов: на Лиманском направлении дроны нанесли врагу значительные потери

Благодаря украинским дронам удалось уничтожить технику российских оккупантов на Лиманском направлении. Вражеская техника, которая стоит миллионы долларов, сгорела прямо на глазах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Масштабные потери врага на Лиманском направлении

Значительные потери в технике россиянам нанесли пилоты подразделения "Signum", входящего в бригаду имени князя Владимира Мономаха. Совместные действия военных и точные удары дронов позволили остановить оккупантов и уничтожить их самоходную артиллерийскую установку и 13 автомобилей.

Так точной боевой работой, кроме САУ, уничтожено 7 легковых автомобилей, 3 УАЗа (так называемые "буханки"), 3 грузовые авто Урал и башню мобильной связи.

Украинские защитники сообщили, что общая стоимость уничтоженной техники достигает примерно 4 миллиона долларов.

Соотношение украинского дрона к вражеской техники – и близко не стоит рядом,

– подчеркнули военные.

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Напомним, украинские разведчики отомстили оккупантам за жестокий удар по Сумах. Они запустили ударные дроны и два дня подряд атаковали 112-ю ракетную бригаду России в городе Шуя.

Нанести серьезные удары по бригаде удалось дронами под названием "Лютый".