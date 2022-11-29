Чтобы остановить ВСУ: россияне пытаются контрнаступать возле линии Сватово – Кременная

Ситуация на Востоке остается напряженной. По всей линии Восточного фронта продолжается борьба, однако с разной интенсивностью с обеих сторон.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на Восточном направлении продолжаются сложные бои, в частности в Луганской области.

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В частности, речь идет об участке фронта на линии Сватово – Кременная. Российские оккупанты не теряют надежды как-то изменить ситуацию в свою пользу.

В районе Белогоровки и Стельмаховки россияне иногда пытаются вести контрнаступательные действия. Как правило, это заканчивается для них серьезными потерями,

– подчеркнул Череватый.

ВСУ уничтожают подразделения мобилизованных россиян

Он добавил, что на этом участке фронта также продолжается артиллерийская борьба.

Мы стараемся нанести врагу максимальный ущерб и не дать ему в спокойных условиях выстраивать линию обороны. Также стараемся не давать россиянам разворачивать новоприбывшие подразделения мобилизованных,

– рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.

По его словам, уже неоднократно российские части несли потери и отступали.

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"Это даже заставляло родителей мобилизованных искать правду с командирами", – отметил Череватый.

Спикер Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что украинские защитники пытаются держать инициативу в боях, где это только возможно, прежде всего в Луганской области. Он добавил, что это зависит от погоды и наличия сил и средств.

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Что происходит на фронте: коротко