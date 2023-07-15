Россияне понемногу там сыпятся: где в Луганской области продолжаются самые горячие бои
На трех направлениях со стороны Луганщины продолжаются самые горячие бои. Оккупанты имели частичные успехи на определенных участках несколько недель назад, но ситуация уже полностью стабилизирована.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ожесточенные бои продолжаются вблизи Сватово, на Купянском направлении Харьковской области и вблизи Кременной – Лимана.
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Несколько недель назад в оккупантов были частичные успехи. Но ситуация там полностью контролируемая.
Ситуацию уже стабилизировали полностью. Сейчас там настолько ситуация для наших войск нормальная, что, могу сказать, в последние дни россияне готовы расстреливать своих же, чтобы они только не убегали с позиций.
– отметил Гайдай.
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Что происходит вблизи Кременной
Как отметил Гайдай, ближе к Кременскому направлению россияне заминировали значительное количество территории еще со времен Харьковской операции ВСУ. Там разместили несколько "волн" минных полей, чтобы не допустить продвижения украинских войск.
Могу сказать тот факт, что оккупанты закрыли Кременную. Выехать – въехать туда почти невозможно. Только за взятку или если человек сотрудничает с коллаборантами. Сейчас наши метр за метром понемногу продвигаются вперед. Если сейчас взглянуть на лес возле Кременной… Это ужас. Там все обрушено; очень тяжело пройти. Многое заминировано,
– заметил Гайдай.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла катастрофические потери с начала полномасштабного вторжения среди личного состава и военной техники.
- Общие потери российских захватчиков уже достигли 237 180 личного состава. А за минувшие сутки, 14 июля, украинские военные ликвидировали еще 590 оккупантов.
- Кроме того, Россия потеряла 4102 танка, 8019 боевых бронированных машин, 4463 артиллерийских систем, 680 РСЗО, 425 средств ПВО.