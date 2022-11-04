Ситуация ужасная, – сказал Гайдай, насколько готова Луганщина к зиме и как выжить людям

Из-за действий российских оккупантов жители Луганщины оказались в крайне сложном положении. Многие дома разрушены, людей ожидает сверхсложная зима.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, есть территории, оккупированные россиянами без активной фазы боевых действий.

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Речь идет преимущественно о сельской местности. В таких местах люди смогут перезимовать, потому что их спасет печное отопление.

Если же говорить о той части Луганщины, которая 4,5 месяца держала все нашествие оккупационных войск, то там ситуация ужасная. Там нет нормального водоснабжения, газоснабжения, электричества,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Как люди готовятся к зиме в Луганской области

По его словам, в городах большое количество многоэтажек испытало разрушения: некоторые полностью уничтожены, некоторые - частично. Туда нет возможности провести ни газ, ни электричество.

Гайдай отметил, что подготовить к зиме большие города вообще не получится.

Поэтому некоторые люди просто едут в глубь Луганской области и даже самовольно занимают пустые дома, даже если они в не очень удовлетворительном состоянии. Но это все равно лучше, чем вообще быть в квартире без света, воды и газа,

– сказал глава Луганской ОВА.

Лучший вариант – эвакуация

Он добавил, что лучший вариант для жителей Луганской области – эвакуироваться в другие регионы.

Сейчас мы забираем меньше людей, не так, как в течение 5 месяцев подряд. Это связано с тем, что в некоторых селах осталось очень мало людей,

– отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что несколько дней назад побывал в селе Стельмаховка, которое было деоккупировано в начале октября. Оттуда удалось эвакуировать последних 7 человек.

Куда могут отправиться люди, эвакуируемые из Луганской области

Как отметил Гайдай, людей, эвакуированных с деоккупированных территорий, сначала привозят в Харьков. Далее если есть какие-то родственники или друзья, готовые принять эвакуированных, власти помогают добраться до места назначения.

Посредством "Укрзализныци" мы постоянно отправляем людей туда, куда они желают. Если нет возможности остановиться у кого-то, тогда уже отправляем его в те области, которые готовы принимать наших эвакуированных людей,

– рассказал глава Луганской ОВА.

По его словам, жителей Луганщины ждут в ряде областей, в частности это:

Хмельницкая,

Закарпатье,

Ивано-Франковская область,

Закарпатская область.

Гайдай добавил, что вообще ни одна из областей Украины не отказывает людям, которым пришлось эвакуироваться из-за войны.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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