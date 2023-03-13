Район Кременной – под постоянным штурмом: Гайдай рассказал, когда ВСУ перейдут к контрнаступлению

В некоторых районах Луганской области очень тяжелая ситуация. Однако вскоре Вооруженные Силы Украины могут перейти из обороны к контрнаступлению.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Кстати, недавно он рассказал, что ВСУ уничтожили новые танки россиян возле Кременной.

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Район Кременной – под постоянным штурмом

По словам Гайдая, возле Кременной и Белогоровки ситуация тяжелая, поскольку там оккупанты сосредоточили максимальные усилия.

К тому же район Кременной российские захватчики штурмуют постоянно.

Когда ВСУ перейдут от обороны к контрнаступлению

Гайдай отметил, что погода работает нам на пользу.

Две – три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопить резервы и перейти из обороны к контрнаступлению,

– заявил глава региона.

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