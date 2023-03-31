Больше не лезут ордами: офицер теробороны Луганской области заявил об изменении тактики россиян

Российские оккупанты уже больше года не оставляют попыток захватить Украину и постоянно атакуют позиции ВСУ. Ситуация на Кременском направлении сложная, враг несколько изменил тактику.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер 111-й бригады теробороны Луганской области Сергей Шакун. По его словам, сейчас россияне не наступают такими большими нашествиями, а больше применяют артиллерию.

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"Россияне не ведут такие штурмовые действия, но активно обстреливают позиции украинских военных. Чисто технологическая война артиллерией и минометами. Уже не лезут ордами", – заметил он.

Ситуация на Кременском направлении

Шакун отметил, что кроме обстрелов позиций ВСУ захватчики продолжают наступление. У россиян очень много живой силы, артиллерии и снарядов. Ситуация на Кременском направлении очень сложная.

Офицер теробороны Луганской области подчеркнул, что у украинских бойцов в 5 – 10 меньше снарядов, чем у россиян. Поэтому ВСУ нужно значительно больше боеприпасов и оружия, чем сейчас.

Когда россияне раньше уходили на позиции, бросали "железных подонков". Сайчас такого нет. Да, у них на первых позициях стоят чмобики, потом – ахматовцы. Ахматовцы стоят в конце, чтобы чмобики не убежали,

– сказал военный.

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