Сделали хуже всем: как оккупанты усложнили жизнь гражданским в Луганской области
Оккупанты недавно назначили нового гауляйтера Кременского района Луганской области. Им стал Вячеслав Третьяков, который относится к гражданским еще хуже, чем предшественники.
Третьяков несколько недель "чесал голову", какой же приказ выдать на оккупированной территории. И таки придумал, как усложнить жизнь не только гражданским украинцам, но и находящимся там россиянам. Об этом сообщили источники 24 Канала.
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Новый гауляйтер издал абсурдный приказ
Третьяков 1 августа издал приказ, введший по всему Кременскому району пропускной режим. Теперь на территорию района запрещено въезжать любому, кто не имеет местной прописки.
Этим решением возмущены не только находящиеся в оккупации украинцы, но и сами российские захватчики и россияне, которых сюда завозили. Ведь многие проживают в Кременной или рядом, однако прописаны, к примеру, в Северодонецке.
Для того чтобы заехать на территорию района, нужно получить разрешение у оккупационной "администрации" в Кременной. Но удаленно, конечно, сделать это невозможно – необходимо прийти физически. Теперь все, кто на момент выдачи приказа находился в другом районе, никак не могут попасть домой.
Что происходит в Луганской области
- На севере Луганской области Россия скопила многотысячную группировку, однако это не стало сюрпризом для ВСУ. Наши воины крепко держат оборону и даже наносят урон противнику.
- Более недели назад оккупанты начали наступательные действия между Сватовым Луганской области и Боровой в Харьковской области. У врага был успех, но временный – Силы обороны Украины подтянули свои резервы и вернули инициативу на этом участке. Новоегоровка и Надия к концу недели вернулись под контроль Украины.
- Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркивает, что ВСУ грамотно строят свою оборону и не дают врагу перехватить инициативу