Ситуация максимально опасна, – в Германии заявили о большой угрозе теракта в Кабуле

В Германии считают, что террористическая угроза в Кабуле стала еще больше и конкретнее. Сейчас ситуацию в стране признали максимально опасной.

Такое заявление сделала глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер. По ее словам, есть конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту.

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Такая ситуация все больше препятствует эвакуации.

МИД посоветовал жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно,

– сказал министр.

Крамп-Карренбауэр признала, что это еще больше ограничивает шансы для эвакуации. Однако к другим действиям пока прибегнуть не могут.

Угроза теракта в Кабуле: главное

О возможном теракте заговорили также в США, Австралии и Великобритании.

Посольства обратились к своим гражданам с требованием не прибывать на территорию аэропорта из-за угрозы.

Украинское Министерство иностранных дел заверило, что эвакуацию украинцев не прекратят. Подчеркнули: угроза теракта – постоянная и высокая.

Важно добавить, что талибы при въезде в аэропорт установили пункты пропуска. Теперь попасть туда могут только граждане стран-участниц НАТО. Также такую возможность имеют афганцы с визами или приглашениями от других стран.