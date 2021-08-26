Ситуация максимально опасна, – в Германии заявили о большой угрозе теракта в Кабуле
26 августа 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В Германии считают, что террористическая угроза в Кабуле стала еще больше и конкретнее. Сейчас ситуацию в стране признали максимально опасной.
Такое заявление сделала глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер. По ее словам, есть конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту.
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Такая ситуация все больше препятствует эвакуации.
МИД посоветовал жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно,
– сказал министр.
Крамп-Карренбауэр признала, что это еще больше ограничивает шансы для эвакуации. Однако к другим действиям пока прибегнуть не могут.Справка. Во Франции заявили, что остановят эвакуацию из аэропорта Кабула уже 27 августа.
Угроза теракта в Кабуле: главное
- О возможном теракте заговорили также в США, Австралии и Великобритании.
- Посольства обратились к своим гражданам с требованием не прибывать на территорию аэропорта из-за угрозы.
- Украинское Министерство иностранных дел заверило, что эвакуацию украинцев не прекратят. Подчеркнули: угроза теракта – постоянная и высокая.
- Важно добавить, что талибы при въезде в аэропорт установили пункты пропуска. Теперь попасть туда могут только граждане стран-участниц НАТО. Также такую возможность имеют афганцы с визами или приглашениями от других стран.