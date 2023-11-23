Кладбище продолжает увеличиваться, – Забавин рассказал, в каких условиях живут мариупольцы

Мариуполь во второй раз будет зимовать под российской оккупацией. В 2022 году мариупольцы провели без отопления, ведь город был в развалинах. Однако спустя год ситуация с отоплением в Мариуполе очень-то не изменилась.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, отметив, что оккупанты хоть и начали отопительный сезон, в большинстве квартир до сих пор нет тепла. В результате этого не все мариупольцы выдерживают ужасающие условия.

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Проблемы с отопительным сезоном

У оккупантов большие проблемы с отоплением жилых домов из-за того, что в Мариуполе отсутствует вода. Еще накануне полномасштабного вторжения россияне перебили Южно-Донбасский водопровод, и Мариуполь остался со Старокрымским водохранилищем. Вода в нем очень жесткая и приводит к коррозии труб. Использование этой воды для отопления может привести к прорывам в теплотрассах.

Оккупанты объявили, что якобы отапливаемый сезон в Мариуполе начался и тепло есть повсюду. Однако на самом деле по сообщениям городских жителей, около в 70% многоэтажек, куда можно было дать отопление, его до сих пор нет,

– отметил депутат Мариупольского горсовета.

В то же время оккупанты дают объявления мариупольцам, чтобы те приходили в специальные пункты за обогревателями. Это означает, что проблема с отоплением не решена.

Какие проблемы с отоплением есть в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Можно выдать "премию Дарвина"

Более того, оккупационные власти еще усугубили проблему. В 50 домах, получивших прямые попадания, но при этом их конструкция сохранилась, люди как-то выживали на 2-м или 3-м этажах.

Осенью в этих домах разобрали крышу, но ремонт так и не сделали. В сезон дождей квартиры людей затопило и у них появилась плесень и сырость.

За это россиянам можно "премию Дарвина" выдать. Вместо того чтобы улучшить условия, они сделали их еще хуже,

– подчеркнул Забавин.

Прошлой зимой в полуразрушенных многоэтажках проживало по 30 – 40 человек, и пожилые люди не выдерживали такие условия и умирали.

"Сегодня в Мариуполе проживает 100 тысяч, и сейчас смертность выше, чем была до полномасштабного вторжения, когда численность населения в городе составляла 500 тысяч человек. Старокрымское кладбище продолжает расти", – отметил Дмитрий Забавин.

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