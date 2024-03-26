Вскоре "забавовнит", – Андрющенко о перемещении российской техники через Мариуполь
По местам скопления российской техники во временно оккупированном Мариуполе прилетал "хлопок". Поэтому сейчас перемещение вражеской техники через город несколько уменьшилось.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ближайшее время также можно ждать новый "хлопок".
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"Там уже "забавовнило" частично. Недаром мы намекали, что там уже того скопления нет. Еще есть несколько мест, которые мы не можем показывать, демонстрировать, но о них знают наши ВСУ. Там точно в ближайшее время "забавовнит", – сказал чиновник.
Дальше будет интереснее
Петр Андрющенко отметил, что это была обширная операция, к которой приобщались различные партизаны. В частности, говорится о "Атеш", "Мариуполь. Сопротивление".
Но из-за этих перемещений, на которые россияне уже прекратили так сильно обращать внимание, нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику. Там, где они базировались, немного уменьшилось техники. Поэтому дальше будет интереснее,
– подчеркнул он.
Последние новости Мариуполя
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 23 марта во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар вблизи военной базы оккупантов. Огонь вспыхнул на проспекте Металлургов. По его словам, место пожара – в опасной близости от военной базы россиян.
- Был прилет в районе поселков Водяное, Заря в месте базирования россиян. Есть информация, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло. Однако была повреждена российская техника. 7 оккупантов погибло, часть получила ранения.
- Андрющенко считает, что то, что "упало" в Мариуполе, было нацелено на территорию России украинскими спецслужбами. Вероятнее всего, целью были Таганрог и Ростов-на-Дону. Основные атаки нацелены на НПЗ, места хранения топлива и аэродромы.
- В Мариуполе 24 марта прогремели мощные взрывы. Россияне пишут о "работе противовоздушной обороны" в городе. Но, по словам Петра Андрющенко, все украинцы в курсе, как именно "работает" ПВО оккупантов.