Вскоре "забавовнит", – Андрющенко о перемещении российской техники через Мариуполь

По местам скопления российской техники во временно оккупированном Мариуполе прилетал "хлопок". Поэтому сейчас перемещение вражеской техники через город несколько уменьшилось.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ближайшее время также можно ждать новый "хлопок".

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"Там уже "забавовнило" частично. Недаром мы намекали, что там уже того скопления нет. Еще есть несколько мест, которые мы не можем показывать, демонстрировать, но о них знают наши ВСУ. Там точно в ближайшее время "забавовнит", – сказал чиновник.

Дальше будет интереснее

Петр Андрющенко отметил, что это была обширная операция, к которой приобщались различные партизаны. В частности, говорится о "Атеш", "Мариуполь. Сопротивление".

Но из-за этих перемещений, на которые россияне уже прекратили так сильно обращать внимание, нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику. Там, где они базировались, немного уменьшилось техники. Поэтому дальше будет интереснее,

– подчеркнул он.

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