Относятся серьезно, – Андрющенко объяснил, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

Во временном оккупированном Мариуполе все чаще цветет "хлопок". Россияне стягивают в город различные виды противовоздушной обороны, однако все их попытки противодействовать Вооруженным Силам Украины напрасны.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что в информационном пространстве оккупанты так же проигрывают, как их ПВО противодействует "хлопку".

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Оккупанты в Мариуполе готовятся к контрнаступлению ВСУ

Россияне в Мариуполе продолжают в быстром темпе строить оборонительные сооружения и линии обороны. В частности, оккупанты построили укрепления у мостов и вокруг города.

Раньше мы видели непонятные "зубы дракона" и бетонные ДОТы (Долговременные оборонительные точки – 24 Канал). Однако сейчас россияне тянут много бревен. Дерево везут для обустройства блиндажей. Также натянули ПВО,

– рассказал Андрющенко.

Средства противовоздушной обороны в Мариуполе россияне сместили немного в сторону левобережья города, в частности Ростова и Новоазовска. Оккупанты пытаются перехватить разведывательные БПЛА, летящие в сторону Ростова.

"Готовятся к контрнаступлению ВСУ и относятся к этому серьезно. Мы надеемся, что оккупантам это не поможет, но подготовка достаточно серьезная, чтобы стать проблемой для продвижения наших войск", – отметил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко рассказал об экологических последствиях российской оккупации Мариуполя: смотрите видео

Информационная подготовка

Россия информационно не готова к "хлопку", поэтому придумывает всевозможную чепуху. По словам Андрющенко, удивительно, что оккупанты публично признали попадание в Юрьевку.

Основной тезис врага: "Россия здесь навсегда. Паники нет". Российская пропаганда игнорирует все успехи Сил обороны и "льет успокоительное" со всех каналов на Мариуполь и Бердянск,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Информационное пространство Мариуполя существует отдельно от реального информпространства и того, что говорят люди. В местных Telegram-каналах ситуация кардинально отличается от пропаганды.

"Ждуны" не знают, что делать, а проукраинские настроения растут. Наши люди радуются и ждут деоккупацию", – подчеркнул Андрющенко.

Держат людей на уровне выживания

Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается неизменной. Город уже имеет экологические последствия от российской оккупации.

Россияне перекрыли реки в Мариуполе, превратив их в болота. В результате в городе существенно увеличилось количество комаров, из-за чего местные жители не могут находиться на улице.

Оккупанты снова возобновили выдачу гуманитарной помощи в Мариуполе всем категориям граждан. В городе не берут на работу мариупольцев, завозят россиян. Люди должны как-то выживать, поэтому гуманитарный кризис не заканчивается в Мариуполе. Она просто изменяет цвета.

В магазинах вроде бы есть все продукты, но когда у людей нет денег, то это ничего не дает. Россия сознательно держит людей на уровне выживания, чтобы не было времени поднять голову и подумать, что делать дальше.

– подытожил Андрющенко.

Маргинализация населения длится уже год. Многие не выдерживают и уезжают, особенно после "хлопка". Цель россиян избавиться от максимального количества коренных мариупольцев и завезти в город "коренные народы России".

"Хлопок" в оккупированном Мариуполе: последние новости

27 мая около 16:03 прозвучало три взрыва в Никольском и Мариуполе. Дым был виден со стороны железнодорожного вокзала города. Пропагандисты сразу начали сообщать о работе российской ПВО.

Вечером 28 мая в оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Есть попадание в места базирования россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о первых 20 ликвидированных оккупантах в Юрьевке во время "хлопка".

Днем 30 мая в Мариуполе было слышно два взрыва в районе "Азовстали". На территории завода заметили задымление.

Маргинализация – процесс исключения людей из общества на основе расовых, религиозных, этнических, гендерных, культурных или других признаков.