Относятся серьезно, – Андрющенко объяснил, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ
Во временном оккупированном Мариуполе все чаще цветет "хлопок". Россияне стягивают в город различные виды противовоздушной обороны, однако все их попытки противодействовать Вооруженным Силам Украины напрасны.
Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что в информационном пространстве оккупанты так же проигрывают, как их ПВО противодействует "хлопку".
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Оккупанты в Мариуполе готовятся к контрнаступлению ВСУ
Россияне в Мариуполе продолжают в быстром темпе строить оборонительные сооружения и линии обороны. В частности, оккупанты построили укрепления у мостов и вокруг города.
Раньше мы видели непонятные "зубы дракона" и бетонные ДОТы (Долговременные оборонительные точки – 24 Канал). Однако сейчас россияне тянут много бревен. Дерево везут для обустройства блиндажей. Также натянули ПВО,
– рассказал Андрющенко.
Средства противовоздушной обороны в Мариуполе россияне сместили немного в сторону левобережья города, в частности Ростова и Новоазовска. Оккупанты пытаются перехватить разведывательные БПЛА, летящие в сторону Ростова.
"Готовятся к контрнаступлению ВСУ и относятся к этому серьезно. Мы надеемся, что оккупантам это не поможет, но подготовка достаточно серьезная, чтобы стать проблемой для продвижения наших войск", – отметил советник мэра Мариуполя.
Андрющенко рассказал об экологических последствиях российской оккупации Мариуполя: смотрите видео
Информационная подготовка
Россия информационно не готова к "хлопку", поэтому придумывает всевозможную чепуху. По словам Андрющенко, удивительно, что оккупанты публично признали попадание в Юрьевку.
Основной тезис врага: "Россия здесь навсегда. Паники нет". Российская пропаганда игнорирует все успехи Сил обороны и "льет успокоительное" со всех каналов на Мариуполь и Бердянск,
– сказал советник мэра Мариуполя.
Информационное пространство Мариуполя существует отдельно от реального информпространства и того, что говорят люди. В местных Telegram-каналах ситуация кардинально отличается от пропаганды.
"Ждуны" не знают, что делать, а проукраинские настроения растут. Наши люди радуются и ждут деоккупацию", – подчеркнул Андрющенко.
Держат людей на уровне выживания
Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается неизменной. Город уже имеет экологические последствия от российской оккупации.
Россияне перекрыли реки в Мариуполе, превратив их в болота. В результате в городе существенно увеличилось количество комаров, из-за чего местные жители не могут находиться на улице.
Оккупанты снова возобновили выдачу гуманитарной помощи в Мариуполе всем категориям граждан. В городе не берут на работу мариупольцев, завозят россиян. Люди должны как-то выживать, поэтому гуманитарный кризис не заканчивается в Мариуполе. Она просто изменяет цвета.
В магазинах вроде бы есть все продукты, но когда у людей нет денег, то это ничего не дает. Россия сознательно держит людей на уровне выживания, чтобы не было времени поднять голову и подумать, что делать дальше.
– подытожил Андрющенко.
Маргинализация населения длится уже год. Многие не выдерживают и уезжают, особенно после "хлопка". Цель россиян избавиться от максимального количества коренных мариупольцев и завезти в город "коренные народы России".Заметьте! Маргинализация – процесс исключения людей из общества на основе расовых, религиозных, этнических, гендерных, культурных или других признаков.
"Хлопок" в оккупированном Мариуполе: последние новости
- 27 мая около 16:03 прозвучало три взрыва в Никольском и Мариуполе. Дым был виден со стороны железнодорожного вокзала города. Пропагандисты сразу начали сообщать о работе российской ПВО.
- Вечером 28 мая в оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Есть попадание в места базирования россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о первых 20 ликвидированных оккупантах в Юрьевке во время "хлопка".
- Днем 30 мая в Мариуполе было слышно два взрыва в районе "Азовстали". На территории завода заметили задымление.