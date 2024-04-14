Будут считать иностранцами: оккупанты вводят крайне наглые правила в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне продолжают делать вид, что отстраивают город. Однако даже сами захватчики фиксируют более 6 тысяч обращений мариупольцев относительно некачественных ремонтных работ, которые приезжают выполнять рабочие из России.

Российские ремонтники очень нагло ведут себя с украинцами. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

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Притеснения мариупольцев

Дмитрий Забавин отметил, что есть притеснения в правах коренных жителей Мариуполя. Украинцев, которые до сих пор не получили российские паспорта, притесняют в правах и говорят им о том, что нужно получить его.

Иначе с 1 июля на своей украинской земле они будут считаться иностранными гражданами. Соответственно вступает в силу законодательство страны-террористки, как они считают, что через 90 дней эти люди могут быть депортированы,

– объяснил он.

Оккупанты сносят целые кварталы

Депутат Мариупольского горсовета подчеркнул, что россияне просто снесли целые кварталы. В частности, в Левобережном районе города, где было множество многоэтажек, враг все разрушил.

Захватчики не проводили эксгумаций тел погибших, а цинично вывезли все на полигон бытовых отходов. Кроме того, они построили завод по переработке бетона и делают бетонную крошку, из которой потом изготавливают строительные материалы.

Враг кормит обещаниями жителей Левобережного района, который больше всего пострадал, что вот-вот начнется какое-то строительство. Хотя мы видим, что картинку, которую они там хотят показать, что Мариуполь отстраивается, в основном это происходит в центральном районе города. То есть украшаются фасады центральной части. Все, что идет за ними, так и стоит в полуразрушенном состоянии,

– отметил Забавин.

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