"Мариуполь сегодня – это большой концлагерь": как россияне пытаются контролировать украинцев
Российские оккупанты продолжают терроризировать население временно оккупированного Мариуполя. Из-за недовольства местных действиями России враг был вынужден создать в городе контролируемую оппозицию.
Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что россияне пытаются контролировать мариупольцев. Теперь Мариуполь – это большой концлагерь.
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"Мы должны понимать, что Мариуполь сегодня – это большой концлагерь с оберткой города. Мы видим, что оккупанты создают обертку, что это город, который отстраивают. На самом деле это концлагерь с тотальным контролем", – подчеркнул он.
Оккупанты боятся протестов от мариупольцев
Дмитрий Забавин отметил, что россияне видят, что все дошло до "точки кипения", потому что украинцы не привыкли к таким издевательствам и говорят о своем протесте. Мариупольцы откровенно пишут в телеграмм-каналах и других социальных сетях о своем недовольстве.
Многие вопросы, в частности, жилищно-бытовые дошли до "точки кипения". Оккупанты были вынуждены создать контролируемую оппозицию в Мариуполе, какой-то народный контроль, который ходит и указывает подрядчикам и другим государственным органам, что так не нужно делать, что нужно делать, как собирать мусор,
– сказал он.
Конечно, мариупольцы не могут открыто протестовать и выгонять захватчиков, но они недовольны действиями России. Враг это видит, поэтому создал "карманную" оппозицию, цель которой показать людям, что там что-то делается. Они затем показательно исправляют маленькие недостатки, на которые указывает оппозиция.
Забавин о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Последние новости Мариуполя
- Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики "отстраивают" разрушенные дома. Однако оставшимся без жилья людям их не будут выдавать. Квартиры не выдадут бывшим жителям, а будут продавать россиянам, у которых есть деньги, чтобы купить квартиру.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне в Мариуполе пытаются скрыть следы своих военных преступлений. Они красят фасады домов, вставляют окна, а внутри оставляют все как было. Делают это для того, чтобы было ощущение, что якобы все "отремонтировано".
- Заметим, что Андрющенко сообщил, что оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.