Сопротивление готовилось месяц, – Андрющенко о мощном эффекте от подрыва авто в Мариуполе

В Мариуполе взорвали автомобиль Михаила Москвина – ответственного за организацию и работу фильтрационных лагерей. Отмечают, что после инцидента оккупант находится в больнице.

Сегодня россиянин находится в Таганроге, его доставили туда вертолетом. Об этом 24 Каналу сказал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Он в тяжелом состоянии. Искренне надеемся, что это прямой билет на концерт к Кобзону", – говорит он.

Эффектная операция

По словам Андрющенко, оккупанты действительно шокированы. Акция готовилась нашим сопротивлением достаточно долго – больше месяца. Интересно, что присоединилась и российская пропаганда.

"Пропагандисты в городе любят хвастаться, немало снимают, поэтому многое становится известным, к чему очень сложно подобраться, не подвергая себя опасности. Человек попал в поле зрения", – рассказал советник.

Он окончательно расслабился в городе, добавил Андрющенко, поэтому не использовал ни бронированный автомобиль, ни охрану. Сам же ездит за рулем своей машины.

Дождались, нашли очень удобное время и удобное место. Он постоянно был под наблюдением нашего сопротивления. Собственно, случился "хлопок",

– отметил Андрющенко

Традиционно, не все, что россияне говорят об инциденте, является правдой. На деле под машиной ничего не было установлено, акцентирует советник главы Мариуполя, все было сделано гораздо более тонко и интересно.

"Имеем результат. Нанесен очень мощный удар по россиянам с точки зрения возмездия, нанесен очень мощный удар по российскому самолюбию", – утверждает Петр Андрющенко.

Захватчики не ожидали, что в центре оккупированного Мариуполя, который расположен в 70 километрах от фронта, может произойти такое. Все были уверены, что мариупольское сопротивление – это вымысел, его просто не существует. Он эффективно отработал по субъекту, который причастен к организации фильтрационных процедур, застенков и массовых арестов гражданского населения.

Тысячи мариупольцев до сих пор находятся в плену из-за действий этой мрази, которую, надеюсь, мы больше никогда не увидим,

– эмоционально прокомментировал Андрющенко.

Россияне чистят город уже третий день. Они придумывают какие-то задержания, им нужно отчитаться. "Наши люди в безопасности, мы достаточно спокойны за них. Не там они ищут. Пусть так и будет дальше", – заметил Андрющенко.

Более того, говорит он, россияне начали перегонять системы ПВО из Центрального и Приморского районов на Левобережный и Новоазовский район – вообще за город.

Им понятно, что все это не разговоры. Панические настроения присутствуют, в частности, среди коллаборантов. "Возмездие рядом" – это для них ранее звучало несерьезно. Оказывается, если к такому человеку подобрались, то к коллаборантам подобраться гораздо проще, и есть кому подбираться, и есть уже опыт,

– уверяет советник главы города.

Спастись им не удастся, ведь россияне никого не выпускают. Андрющенко добавляет, что единственный, кто по-настоящему радуется – это предыдущий гауляйтер Константин Иващенко, которого отравили представители ФСБ, но он выжил.

"Сейчас он тихонько собирает вещи по Мариуполю, планирует переводиться работать простым чиновником где-то в Донецке. Он на свободе и не является глобальной мишенью, в частности, для нашего сопротивления", – отметил советник.

Все остальные понимают, что теперь им нужно оглядываться, никто не обещает охрану. Они находятся в реальной опасности. "С нашей точки зрения у оккупационных властей города царят прекрасные настроения" – иронически подытожил Петр Андрющенко.

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